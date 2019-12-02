Калмыцкому парламенту исполнилось четверть века

На торжественном собрании в честь 25-летия народного хурала Калмыкии собрались как представители парламентского корпуса республики прошлых лет, так и действующие депутаты. Поздравить коллег приехали делегации законотворцев из других регионов России. Много добрых слов прозвучало в адрес членов парламентского корпуса от представителей правительства и гостей. Свои поздравления в адрес хурала направили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, представители российского парламентского сообщества. В торжественном собрании принял участие Глава Калмыкии Бату Хасиков. Почётные грамоты и благодарности различного уровня, тёплые слова и высокая оценка деятельности.



Четверть века - таков общий возраст для всех региональных парламентов страны. Этот путь они проходили по-разному. Один из тех, кто стоял у истоков парламентаризма в Калмыкии, доктор исторических наук профессор Константин Максимов, вспоминает, что начинать приходилось с нуля, шли, говорит он, на ощупь. Общих директив не было. Это было новое государство и новые реалии. Демократия и плюрализм в условиях зарождающегося капитализма. Тогда и был заложен тот правовой базис, верность которого доказало время. Кстати, тогда и был определён оптимальный состав и структура главного законодательного органа Калмыкии. Одна палата и минимальное количество её членов, которые работают на общественных началах.



Четверть вековой опыт старательно перенимают у своих старших коллег члены молодёжного парламента при Народном Хурале. Это 27 амбициозных молодых людей, прошедших серьёзный отбор. Всего 106 кандидатов представили интересные социально-экономические проекты.



А Глава региона Бату Хасиков, обращаясь к членам республиканского парламента, был краток, но точен.



Сегодняшний состав Народного Хурала, как отмечают их коллеги по ЮФО, выгодно отличает важная для законотворцев черта.



Своих калмыцких коллег поздравили Якутия, Бурятия, представители регионов Южного федерального и Северокавказского федерального округов. Всех их связывает тесная законотворческая деятельность. Их задача - общие для страны проблемы в экономике, социальной сфере, политике решать с позиции рядового гражданина. Вот и в этот раз парламентарии приехали не с пустыми руками, они намерены обсудить очередной блок вопросов. Многие из них связаны с проблемами юга страны.



Анатолий Козачко, уже третий раз переизбранный руководителем регионального парламента, проанализировал работу шести созывов Хурала и дал свою оценку.



А уже 13 декабря состоится очередная 13-я сессия Народного Хурала шестого созыва. На торжественном собрании в честь 25-летия народного хурала Калмыкии собрались как представители парламентского корпуса республики прошлых лет, так и действующие депутаты. Поздравить коллег приехали делегации законотворцев из других регионов России. Много добрых слов прозвучало в адрес членов парламентского корпуса от представителей правительства и гостей. Свои поздравления в адрес хурала направили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, представители российского парламентского сообщества. В торжественном собрании принял участие Глава Калмыкии Бату Хасиков. Почётные грамоты и благодарности различного уровня, тёплые слова и высокая оценка деятельности.Четверть века - таков общий возраст для всех региональных парламентов страны. Этот путь они проходили по-разному. Один из тех, кто стоял у истоков парламентаризма в Калмыкии, доктор исторических наук профессор Константин Максимов, вспоминает, что начинать приходилось с нуля, шли, говорит он, на ощупь. Общих директив не было. Это было новое государство и новые реалии. Демократия и плюрализм в условиях зарождающегося капитализма. Тогда и был заложен тот правовой базис, верность которого доказало время. Кстати, тогда и был определён оптимальный состав и структура главного законодательного органа Калмыкии. Одна палата и минимальное количество её членов, которые работают на общественных началах.Четверть вековой опыт старательно перенимают у своих старших коллег члены молодёжного парламента при Народном Хурале. Это 27 амбициозных молодых людей, прошедших серьёзный отбор. Всего 106 кандидатов представили интересные социально-экономические проекты.А Глава региона Бату Хасиков, обращаясь к членам республиканского парламента, был краток, но точен.Сегодняшний состав Народного Хурала, как отмечают их коллеги по ЮФО, выгодно отличает важная для законотворцев черта.Своих калмыцких коллег поздравили Якутия, Бурятия, представители регионов Южного федерального и Северокавказского федерального округов. Всех их связывает тесная законотворческая деятельность. Их задача - общие для страны проблемы в экономике, социальной сфере, политике решать с позиции рядового гражданина. Вот и в этот раз парламентарии приехали не с пустыми руками, они намерены обсудить очередной блок вопросов. Многие из них связаны с проблемами юга страны.Анатолий Козачко, уже третий раз переизбранный руководителем регионального парламента, проанализировал работу шести созывов Хурала и дал свою оценку.А уже 13 декабря состоится очередная 13-я сессия Народного Хурала шестого созыва.



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