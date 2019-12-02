Народный Хурал отмечает юбилей

Сегодня официальная дата празднования 25-летия Народного Хурала Калмыкии. Нынешний год юбилейный для всех законодательных собраний страны. В 1994 году по указу первого Президента России они появились в регионах, как гаранты прав и свобод граждан.



На праздничные мероприятия в Элисту приехали представители парламента Бурятии и Якутии. Стороны будут говорить об общих для всех нас проблемах и направлениях деятельности. Сегодня официальная дата празднования 25-летия Народного Хурала Калмыкии. Нынешний год юбилейный для всех законодательных собраний страны. В 1994 году по указу первого Президента России они появились в регионах, как гаранты прав и свобод граждан.На праздничные мероприятия в Элисту приехали представители парламента Бурятии и Якутии. Стороны будут говорить об общих для всех нас проблемах и направлениях деятельности.



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