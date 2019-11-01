Алексей Орлов официально стал сенатором от Калмыкии

Сегодня на заседании Совета Федерации официально представлен новый сенатор от Калмыкии Алексей Орлов. Удостоверение ему вручила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.



Кроме того, стало известно, что Орлов включен в состав комитета СовФеда по международным делам. Соответствующее желание сенатора было удовлетворено единогласно на заседании комитета палаты регионов по регламенту и организации парламентской деятельности. Сегодня на заседании Совета Федерации официально представлен новый сенатор от Калмыкии Алексей Орлов. Удостоверение ему вручила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.Кроме того, стало известно, что Орлов включен в состав комитета СовФеда по международным делам. Соответствующее желание сенатора было удовлетворено единогласно на заседании комитета палаты регионов по регламенту и организации парламентской деятельности.



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