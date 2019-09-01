Президенты России и Монголии подписали договор

Сегодня Президенты России и Монголии подписали новый бессрочный Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Церемония прошла после переговоров в Улан-Баторе в рамках официального визита Путина.



Между Россией и Монголией сложились братские отношения, подчеркнул Путин. Юбилейная дата битвы на Халхин-Голе объединяет оба наших народа. Советский Союз в свое время решительно поддержал Монголию в связи с внешней агрессией, но и Монголия ответила нашей стране тем же во время Великой Отечественной войны, отметил Президент России.



Для Калмыкии "конфликт на Халхин-Голе" - это не просто строчка в учебнике. Немало наших земляков принимали участие в этих боях, отличились, пали смертью храбрых на берегах далекой реки.



В составе Монгольской народно-революционной армии служили 17 младших командиров из калмыцкого эскадрона 37 кавполка и запасного дивизиона. Всего же уроженцев Калмыкии было несколько десятков.



Это историческое событие, имеющее важное значение не только для России, но и для Калмыкии, мало изучено. Этому историческом факту посвящено не очень много книг, а в школьных учебниках истории он лишь упоминается. Сегодня Президенты России и Монголии подписали новый бессрочный Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Церемония прошла после переговоров в Улан-Баторе в рамках официального визита Путина.Между Россией и Монголией сложились братские отношения, подчеркнул Путин. Юбилейная дата битвы на Халхин-Голе объединяет оба наших народа. Советский Союз в свое время решительно поддержал Монголию в связи с внешней агрессией, но и Монголия ответила нашей стране тем же во время Великой Отечественной войны, отметил Президент России.Для Калмыкии "конфликт на Халхин-Голе" - это не просто строчка в учебнике. Немало наших земляков принимали участие в этих боях, отличились, пали смертью храбрых на берегах далекой реки.В составе Монгольской народно-революционной армии служили 17 младших командиров из калмыцкого эскадрона 37 кавполка и запасного дивизиона. Всего же уроженцев Калмыкии было несколько десятков.Это историческое событие, имеющее важное значение не только для России, но и для Калмыкии, мало изучено. Этому историческом факту посвящено не очень много книг, а в школьных учебниках истории он лишь упоминается.



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