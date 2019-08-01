Выдвинуты кандидаты в Элистинское городское собрание

На 25 мандатов в Элистинское городское собрание претендуют 132 кандидата. Как сообщили сегодня в избиркоме Калмыкии, по единому избирательному округу выдвинуты 96 представителей 7 политических объединений.



Списки пяти – заверены и зарегистрированы. Это местные отделения партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПСС, КПРФ, ЛДПР. Двум - Гражданская платформа" и "Яблоко" – отказано. По одномандатным округам на 7 мест претендуют 36 человек. На 25 мандатов в Элистинское городское собрание претендуют 132 кандидата. Как сообщили сегодня в избиркоме Калмыкии, по единому избирательному округу выдвинуты 96 представителей 7 политических объединений.Списки пяти – заверены и зарегистрированы. Это местные отделения партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПСС, КПРФ, ЛДПР. Двум - Гражданская платформа" и "Яблоко" – отказано. По одномандатным округам на 7 мест претендуют 36 человек.



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