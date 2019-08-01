Для общественных наблюдателей проведут обучающие семинары

Около 500 общественных наблюдателей будут работать в день выборов. Обучающие семинары для них пройдут во всех районах.



Сегодня – в Лагани и поселке Комсомольский. 20 августа – в селе Малые Дербеты, куда приедут представители Октябрьского и Сарпинского РМО. 22 августа встреча пройдет в Элисте с наблюдателями из Целинного, Икибурульского районов. Затем - в Яшалте совместно с городовиковцами.



Накануне семинар состоялся в Яшкульском и Юстинском районах. Около 500 общественных наблюдателей будут работать в день выборов. Обучающие семинары для них пройдут во всех районах.Сегодня – в Лагани и поселке Комсомольский. 20 августа – в селе Малые Дербеты, куда приедут представители Октябрьского и Сарпинского РМО. 22 августа встреча пройдет в Элисте с наблюдателями из Целинного, Икибурульского районов. Затем - в Яшалте совместно с городовиковцами.Накануне семинар состоялся в Яшкульском и Юстинском районах.



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