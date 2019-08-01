Стартовала предвыборная агитация

В республиканских СМИ началась борьба кандидатов на пост Главы Калмыкии за внимание жителей республики. В рамках предвыборной агитации в эфире ГТРК «Калмыкия» транслируются видеоролики участников сентябрьской избирательной кампании.



Для этого наша телерадиокомпания предоставляет время на четырех каналах Россия 1, Россия 24, Радио России и Радио Маяк.



Напомним, в итоговом списке кандидатов 4 фамилии. Уже в следующий понедельник они примут участие в теледебатах. Агитационный период завершится 7 сентября. В республиканских СМИ началась борьба кандидатов на пост Главы Калмыкии за внимание жителей республики. В рамках предвыборной агитации в эфире ГТРК «Калмыкия» транслируются видеоролики участников сентябрьской избирательной кампании.Для этого наша телерадиокомпания предоставляет время на четырех каналах Россия 1, Россия 24, Радио России и Радио Маяк.Напомним, в итоговом списке кандидатов 4 фамилии. Уже в следующий понедельник они примут участие в теледебатах. Агитационный период завершится 7 сентября.



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