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Вчера, 12:36

Стартовала предвыборная агитация


В республиканских СМИ началась борьба кандидатов на пост Главы Калмыкии за внимание жителей республики. В рамках предвыборной агитации в эфире ГТРК «Калмыкия» транслируются видеоролики участников сентябрьской избирательной кампании.

Для этого наша телерадиокомпания предоставляет время на четырех каналах Россия 1, Россия 24, Радио России и Радио Маяк.

Напомним, в итоговом списке кандидатов 4 фамилии. Уже в следующий понедельник они примут участие в теледебатах. Агитационный период завершится 7 сентября.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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