Жеребьевка по распределению платного эфирного времени пройдет в ГТРК «Калмыкия»

ГТРК «Калмыкия» сообщает о проведении жеребьевки, касающейся распределения платного эфирного времени на каналах Россия 1, Россия 24, Радио России и Радио Маяк. Она состоится 8 августа в 11.00 по адресу ул.Горького, д.34.



Смотреть полный выпуск новостей



