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Сегодня, 19:09

Жеребьевка по распределению платного эфирного времени пройдет в ГТРК «Калмыкия»


ГТРК «Калмыкия» сообщает о проведении жеребьевки, касающейся распределения платного эфирного времени на каналах Россия 1, Россия 24, Радио России и Радио Маяк. Она состоится 8 августа в 11.00 по адресу ул.Горького, д.34.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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