Владимир Путин провел рабочую встречу с Бату Хасиковым

Сегодня Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Калмыкии Бату Хасиковым.



Руководитель региона рассказал о проблемах в республике: обеспечении населения питьевой водой и необходимости ремонта оросительных систем для эффективной работы фермерских и животноводческих хозяйств. Отдельно обсуждалась подготовка комплексного плана социально-экономического развития Калмыкии.



Прежде всего, дефицит качественной питьевой воды испытывают жители районов, там большинство пользуется привозной. А ведь долгожданная живительная влага сделает жизнь на селе перспективной. Решение проблемы водоснабжения в одном из самых засушливых регионов России обсудили глава государства и руководитель Калмыкии.



На данный момент, согласно данным Роспотребнадзора, только 7,4 процента людей, живущих в Калмыкии, имеют возможность потреблять чистую воду. Соответственно, стоит очень серьезная задача.



По словам Хасикова, сейчас в рамках федеральной программы «Чистая вода», которая реализуется в рамках нацпроекта «Экология» до 2024 года предусмотрено 624 миллиона рублей на решение этой задачи.



В.Путин: Считаете, недостаточно этих объемов?



Хасиков: Скажу честно и объективно – конечно, этих средств недостаточно. То есть на эти деньги мы сможем обеспечить только 25 процентов населения.



На этих фотографиях, говорит Хасиков, изображено реальное положение дел, и поясняет, что водопроводные сЕти давно обветшали и не ремонтировались с 70-х годов, в том числе и водозабор, нет подготовительной системы и водоочистки. Такая сложная ситуация сложилась не только в Элисте, но и в районах республики.



О том, что Калмыкия очень нуждается в качественной питьевой воде, говорили в Элисте и с заместителем Председателя Правительства России Виталием Мутко. Об этом тоже Хасиков сообщил Президенту. Конкретные пути решения искали и вместе с главой федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым, который побывал на объектах водной системы и наглядно оценил нынешнюю ситуацию. Масштабы работ определены, реконструкция будет проводиться поэтапно.



К примеру, Чограйское водохранилище было сдано в эксплуатацию 50 лет назад. Что касается недостроенного элистинского, в 14 километрах от города, оно также предназначалось и для орошения сельхозугодий. Но сейчас стоит вопрос о целесообразности возведения долгостроя.



По словам Бату Хасикова, вода крайне необходима и для сельского хозяйства. Между тем, Калмыкия вносит свой значительный вклад в общий каравай страны. Второй год подряд хлеборобы республики отличаются рекордным сбором урожая. На отдельных полях показатели достигают и 42-х центнеров.



Дело по наполнению степи живительной влагой , похоже, сдвинется с мертвой точки после встречи с главой государства. Этой проблемой в рамках встречи глава государства также интересовался.



Также во время встречи обсудили вопросы, связанные с развитием животноводства. В частности, экспорта сельскохозяйственной продукции.

В планах - до 2024 года реализовать ее на один миллион долларов. Это значительно меньше, чем в других регионах страны. Как считает Бату Хасиков - потенциал Калмыкии в этом направлении намного шире.



Хасиков: Если мы на сегодняшний день эту систему централизуем, построим переработку, если мы обводним степи, если мы займемся учетом поголовья, а это очень серьезная проблема, потому что есть такое понятие, как личное подсобное хозяйство…



Мы на сегодняшний день не владеем реальными данными, сколько фермеры имеют поголовья. Более 50 процентов поголовья реализуется теневым способом.



В.Путин: Вы в Минсельхозе обсуждали эту проблему?



Б.Хасиков: Эту тему мы обсуждали.



Этот вопрос сейчас активно обсуждается с куратором Калмыкии Дмитрием Кобылкиным, который возглавляет министерство природных ресурсов России. Готовим комплексный план по социально-экономическому развитию Калмыкии, сообщил Хасиков. Сегодня Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Калмыкии Бату Хасиковым.Руководитель региона рассказал о проблемах в республике: обеспечении населения питьевой водой и необходимости ремонта оросительных систем для эффективной работы фермерских и животноводческих хозяйств. Отдельно обсуждалась подготовка комплексного плана социально-экономического развития Калмыкии.Прежде всего, дефицит качественной питьевой воды испытывают жители районов, там большинство пользуется привозной. А ведь долгожданная живительная влага сделает жизнь на селе перспективной. Решение проблемы водоснабжения в одном из самых засушливых регионов России обсудили глава государства и руководитель Калмыкии.На данный момент, согласно данным Роспотребнадзора, только 7,4 процента людей, живущих в Калмыкии, имеют возможность потреблять чистую воду. Соответственно, стоит очень серьезная задача.По словам Хасикова, сейчас в рамках федеральной программы «Чистая вода», которая реализуется в рамках нацпроекта «Экология» до 2024 года предусмотрено 624 миллиона рублей на решение этой задачи.На этих фотографиях, говорит Хасиков, изображено реальное положение дел, и поясняет, что водопроводные сЕти давно обветшали и не ремонтировались с 70-х годов, в том числе и водозабор, нет подготовительной системы и водоочистки. Такая сложная ситуация сложилась не только в Элисте, но и в районах республики.О том, что Калмыкия очень нуждается в качественной питьевой воде, говорили в Элисте и с заместителем Председателя Правительства России Виталием Мутко. Об этом тоже Хасиков сообщил Президенту. Конкретные пути решения искали и вместе с главой федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым, который побывал на объектах водной системы и наглядно оценил нынешнюю ситуацию. Масштабы работ определены, реконструкция будет проводиться поэтапно.К примеру, Чограйское водохранилище было сдано в эксплуатацию 50 лет назад. Что касается недостроенного элистинского, в 14 километрах от города, оно также предназначалось и для орошения сельхозугодий. Но сейчас стоит вопрос о целесообразности возведения долгостроя.По словам Бату Хасикова, вода крайне необходима и для сельского хозяйства. Между тем, Калмыкия вносит свой значительный вклад в общий каравай страны. Второй год подряд хлеборобы республики отличаются рекордным сбором урожая. На отдельных полях показатели достигают и 42-х центнеров.Дело по наполнению степи живительной влагой , похоже, сдвинется с мертвой точки после встречи с главой государства. Этой проблемой в рамках встречи глава государства также интересовался.Также во время встречи обсудили вопросы, связанные с развитием животноводства. В частности, экспорта сельскохозяйственной продукции.В планах - до 2024 года реализовать ее на один миллион долларов. Это значительно меньше, чем в других регионах страны. Как считает Бату Хасиков - потенциал Калмыкии в этом направлении намного шире.Этот вопрос сейчас активно обсуждается с куратором Калмыкии Дмитрием Кобылкиным, который возглавляет министерство природных ресурсов России. Готовим комплексный план по социально-экономическому развитию Калмыкии, сообщил Хасиков.



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