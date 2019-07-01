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Сегодня, 11:40

На депутатские мандаты ЭГС подали документы 53 человека


Как сообщили сегодня в избирательной комиссии, 53 человека выдвинули свои кандидатуры на депутатское кресло Элистинского городского собрания. Из них 36 представляют 5 политических объединений, остальные - самовыдвиженцы. Всего будет избрано 25 человек. 18 из них – пройдут по партийным спискам, 7 – по одномандатным округам. Всего в Элистинском городском округе, куда помимо столицы входят еще 4 поселка, проголосовать имеют право 84 тысячи избирателей.



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