Калмыкию посетит министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Он назначен куратором республики. Ранее Председатель Правительства Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам разработать меры по развитию регионов с недостаточным уровнем социально-экономического благосостояния, в список которых включена Калмыкия. Об этом шла речь на встрече руководитель Калмыкии Бату Хасикова и заместителя федерального Министра Сергея Ястребова. Говорили об обеспечении населения региона чистой питьевой водой, так как это гарантия развития сельского хозяйства и создания комфортных условий для проживания населения. Обсудили и развитие и сохранение биоразнообразия заповедника Черные Земли, в частности, вопрос сотрудничества по контролю миграции сайгаков. Также был затронут вопрос о возможности создания в Калмыкии особой экономической зоны для привлечения инвестиций со льготными условиями и упрощенными административными процедурами. Бату Хасиков поблагодарил участников встречи и отметил, что мы настроены оптимистично и готовы к активной работе. Калмыкию посетит министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Он назначен куратором республики. Ранее Председатель Правительства Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам разработать меры по развитию регионов с недостаточным уровнем социально-экономического благосостояния, в список которых включена Калмыкия. Об этом шла речь на встрече руководитель Калмыкии Бату Хасикова и заместителя федерального Министра Сергея Ястребова. Говорили об обеспечении населения региона чистой питьевой водой, так как это гарантия развития сельского хозяйства и создания комфортных условий для проживания населения. Обсудили и развитие и сохранение биоразнообразия заповедника Черные Земли, в частности, вопрос сотрудничества по контролю миграции сайгаков. Также был затронут вопрос о возможности создания в Калмыкии особой экономической зоны для привлечения инвестиций со льготными условиями и упрощенными административными процедурами. Бату Хасиков поблагодарил участников встречи и отметил, что мы настроены оптимистично и готовы к активной работе.



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