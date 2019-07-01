В единый день голосования в Калмыкии будут работать 238 избирательных участков

В единый день голосования 8 сентября в Калмыкии будут работать 238 избирательных участков, из них 49 в Элисте, в том числе временный – на территории ресбольницы. Об этом сегодня сообщила журналистам представитель избиркома. Кроме того, впервые будет введен механизм «Мобильный избиратель». Он дает возможность проголосовать в любом месте в пределах своего избирательного округа. А те, кто в день выборов будет находиться в Москве, смогут выполнить гражданский долг на цифровых участках. 30 терминалов работать в разных районах Москвы. В любом случае, необходимо подать заявление через МФЦ или на сайте госуслуг. Всего же, по данным ведомства, в Калмыкии проголосовать могут чуть более двухсот шести тысяч человек. В единый день голосования 8 сентября в Калмыкии будут работать 238 избирательных участков, из них 49 в Элисте, в том числе временный – на территории ресбольницы. Об этом сегодня сообщила журналистам представитель избиркома. Кроме того, впервые будет введен механизм «Мобильный избиратель». Он дает возможность проголосовать в любом месте в пределах своего избирательного округа. А те, кто в день выборов будет находиться в Москве, смогут выполнить гражданский долг на цифровых участках. 30 терминалов работать в разных районах Москвы. В любом случае, необходимо подать заявление через МФЦ или на сайте госуслуг. Всего же, по данным ведомства, в Калмыкии проголосовать могут чуть более двухсот шести тысяч человек.



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