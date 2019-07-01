ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 15:40

В единый день голосования в Калмыкии будут работать 238 избирательных участков


В единый день голосования 8 сентября в Калмыкии будут работать 238 избирательных участков, из них 49 в Элисте, в том числе временный – на территории ресбольницы. Об этом сегодня сообщила журналистам представитель избиркома. Кроме того, впервые будет введен механизм «Мобильный избиратель». Он дает возможность проголосовать в любом месте в пределах своего избирательного округа. А те, кто в день выборов будет находиться в Москве, смогут выполнить гражданский долг на цифровых участках. 30 терминалов работать в разных районах Москвы. В любом случае, необходимо подать заявление через МФЦ или на сайте госуслуг. Всего же, по данным ведомства, в Калмыкии проголосовать могут чуть более двухсот шести тысяч человек.



Другие новости по теме:

  • «Мобильный избиратель»
  • Особенности избирательной компании
  • В Калмыкии начнут выдавать открепительные удостоверения
  • Голосуй без открепительных удостоверений
  • В Единый день голосования в Калмыкии откроются 250 избирательных участков
  • Как проходили выборы в Калмыкии
  • Подписан акт передачи тиража избирательных бюллетеней
  • В России установлен единый день голосования
  • Выборы в Народный Хурал пройдут 9 сентября
  • Более 1 тыс. общественных наблюдателей ожидается на участках в день выборов в Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34