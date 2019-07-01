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Сегодня, 18:15

Cессия народного Хурала


Календарь региональных праздников расширен. В нем появился день республики. Сегодня его утвердили на сессии народного Хурала. Всего же было рассмотрено 23 вопроса. Один из ключевых касался бюджета.. В заседании приняли участие руководители министерств и ведомств, а также представители общественных организаций.

Сегодня на очередной сессии народного Хурала было рассмотрено 23 вопроса, в том числе 9 законопроектов. В заседании приняли участие руководители министерств и ведомств, а также представители общественных организаций региона. Одним из ключевых – стал проект закона о республиканском бюджете. И теперь калмыцкий народ ежегодно будет отмечать - день республики Калмыкии.

Что касается поправок в законопроект о республиканском бюджете, то основная часть средств направлена на социальные меры поддержки населения. Кроме того, как отметил исполняющий обязанности министра финансов Очир Шургучеев, из резервного фонда выделено семь миллионов рублей на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, и более двадцати одного миллиона распределено на софинансирование по национальным проектам.

Кроме того на две тысячи двадцатый и две тысячи двадцать первый годы тоже предусмотрено увеличение доходной и расходной части республиканского бюджета.
Парламентарии единогласно поддержали и внесение изменений в законопроект о физической культуре и спорте. Теперь появился порядок формирования и установлены полномочия физкультурно-спортивных организаций. И четко определены условия выплаты денежных премий атлетам и их тренерам за победу в соревнованиях на различных уровнях.
В рамках «правительственного часа» обсудили реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Исторический момент: приняты поправки в региональный закон «О праздничных и памятных днях. Большинством голосов было поддержано предложение руководителя Калмыкии Бату Хасикова о том, чтобы ежегодно 5 июля отмечать День республики.
До этого дня только два субъекта России - Калмыкия и Мордовия - не имели своего праздника. Спустя почти век степной регион покинул этот список.




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