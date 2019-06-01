Парламенты Калмыкии и Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписано между законодательными органами Калмыкии и Бурятии. Церемония состоялась в Улан-Удэ. Парламентарии двух субъектов назвали это событие историческим. Оно связывает не только два региона, но и Южный и Дальневосточный федеральный округа. Это положило начало конструктивному общению. Как было отмечено, подписанные документы позволят выйти на новый уровень взаимодействия в законотворческой деятельности.



"Пописывая соглашение, мы закладываем основы будущего многолетнего и системного сотрудничества, в том числе и в межкультурном отношении", - отметила первый заместитель Председателя Народного Хурала Калмыкии Саглар Бакинова. Соглашение о сотрудничестве подписано между законодательными органами Калмыкии и Бурятии. Церемония состоялась в Улан-Удэ. Парламентарии двух субъектов назвали это событие историческим. Оно связывает не только два региона, но и Южный и Дальневосточный федеральный округа. Это положило начало конструктивному общению. Как было отмечено, подписанные документы позволят выйти на новый уровень взаимодействия в законотворческой деятельности."Пописывая соглашение, мы закладываем основы будущего многолетнего и системного сотрудничества, в том числе и в межкультурном отношении", - отметила первый заместитель Председателя Народного Хурала Калмыкии Саглар Бакинова.



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