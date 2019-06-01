Назван еще один кандидат на пост главы Калмыкии. Об этом сообщили сегодня в избирательной комиссии.



Заявления от региональных отделений политических партий о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов на предстоящие выборы главы республики продолжают поступать.



По словам председателя избиркома Александра Дикалова, на сегодняшний день подано 7 заявок. В 6 партиях выдвижения уже прошли. Назван еще один кандидат на пост главы Калмыкии. Об этом сообщили сегодня в избирательной комиссии.Заявления от региональных отделений политических партий о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов на предстоящие выборы главы республики продолжают поступать.По словам председателя избиркома Александра Дикалова, на сегодняшний день подано 7 заявок. В 6 партиях выдвижения уже прошли.



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