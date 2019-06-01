Бату Хасиков заявил об открытости власти к диалогу с гражданами

Прямая линия с Президентом страны активно обсуждается в обществе и на всех новостных лентах. Об открытости власти, умении и готовности вести диалог с гражданами написал на своей страничке в соцсетях и Бату Хасиков.



«Люди не надеются решить свои вопросы с чиновниками и поэтому мы начали перестраивать систему работы с обращениями граждан. Одним из ключевых показателей оценки качества работы сотрудников администрации разного уровня будет умение работать с обращениями, оперативность и конкретность ответов»,- отметил руководитель республики. Там же он прокомментировал и другой посыл Владимира Путина.



«Президент дал рекомендацию руководителям регионов активнее включаться в федеральные программы, предусматривающие выделение средств на водоснабжение. Вижу в словах Владимира Путина прямое указание для себя».



Также Хасиков продолжил, что идет поиск возможности использовать современные технологии водоочистки, разработанные нашими учёными, упомянутых Путиным. Потому, что мало обеспечить подачу воды в населённые пункты. Необходимо, чтобы она соответствовала стандартам качества.



Ранее проблему водоснабжения Бату Хасиков обсуждал с назначенным куратором социально-экономического развития республики Дмитрием Кобылкиным. В ее решении будет задействована федеральная власть.



Об этом говорил журналистам и заместитель председателя правительства страны Виталий Мутко, в дни пребывания в Элисте. Прямая линия с Президентом страны активно обсуждается в обществе и на всех новостных лентах. Об открытости власти, умении и готовности вести диалог с гражданами написал на своей страничке в соцсетях и Бату Хасиков.«Люди не надеются решить свои вопросы с чиновниками и поэтому мы начали перестраивать систему работы с обращениями граждан. Одним из ключевых показателей оценки качества работы сотрудников администрации разного уровня будет умение работать с обращениями, оперативность и конкретность ответов»,- отметил руководитель республики. Там же он прокомментировал и другой посыл Владимира Путина.«Президент дал рекомендацию руководителям регионов активнее включаться в федеральные программы, предусматривающие выделение средств на водоснабжение. Вижу в словах Владимира Путина прямое указание для себя».Также Хасиков продолжил, что идет поиск возможности использовать современные технологии водоочистки, разработанные нашими учёными, упомянутых Путиным. Потому, что мало обеспечить подачу воды в населённые пункты. Необходимо, чтобы она соответствовала стандартам качества.Ранее проблему водоснабжения Бату Хасиков обсуждал с назначенным куратором социально-экономического развития республики Дмитрием Кобылкиным. В ее решении будет задействована федеральная власть.Об этом говорил журналистам и заместитель председателя правительства страны Виталий Мутко, в дни пребывания в Элисте.



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