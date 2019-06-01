Владимир Путин провел прямую линию

Сегодня на 17-ю по счёту прямую линию с президентом поступило более полутора миллионов обращений. За его ходом наблюдали 75% россиян.



Были заданы десятки вопросов. Они касались нацпроектов, пенсий, проблем здравоохранения, мусорной реформы и роста мусорных тарифов, льготной ипотеки, перемирия с западом, новых детских пособий, проблем с инфраструктурой новостроек, зарплат чиновников, перспектив минских переговоров, коррупционеров, преследования бизнеса, возможной встречи с американским президентом, санкциях и так далее.



Линия продолжалась 4 часа 20 минут. Ответы Владимира Путина сейчас активно цитируются на всех международных новостных лентах. Сегодня на 17-ю по счёту прямую линию с президентом поступило более полутора миллионов обращений. За его ходом наблюдали 75% россиян.Были заданы десятки вопросов. Они касались нацпроектов, пенсий, проблем здравоохранения, мусорной реформы и роста мусорных тарифов, льготной ипотеки, перемирия с западом, новых детских пособий, проблем с инфраструктурой новостроек, зарплат чиновников, перспектив минских переговоров, коррупционеров, преследования бизнеса, возможной встречи с американским президентом, санкциях и так далее.Линия продолжалась 4 часа 20 минут. Ответы Владимира Путина сейчас активно цитируются на всех международных новостных лентах.



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