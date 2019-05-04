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Сегодня, 12:18

Сегодня станут известны результаты предварительного голосования


Сегодня региональный организационный комитет озвучит результаты Единого дня предварительного голосования по определению кандидатов от партии «Единая Россия» для последующего выдвижения в депутаты Элистинского городского собрания шестого созыва. Оно состоялось накануне. Будут оглашены данные по явке, нарушениям, если таковые имелись в ходе выборного дня.

В степной столице были сформированы 8 счетных избирательных участков. Туда приходили те, кому не безразлично, кто будет представлять самую сильную и многочисленную партию на предстоящих осенних выборах.

Ну, а прошедшие дебаты помогли элистинцам определиться с кандидатами, которые обозначили свою позицию по наиболее актуальным вопросам.



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