Сегодня станут известны результаты предварительного голосования

Сегодня региональный организационный комитет озвучит результаты Единого дня предварительного голосования по определению кандидатов от партии «Единая Россия» для последующего выдвижения в депутаты Элистинского городского собрания шестого созыва. Оно состоялось накануне. Будут оглашены данные по явке, нарушениям, если таковые имелись в ходе выборного дня.



В степной столице были сформированы 8 счетных избирательных участков. Туда приходили те, кому не безразлично, кто будет представлять самую сильную и многочисленную партию на предстоящих осенних выборах.



Ну, а прошедшие дебаты помогли элистинцам определиться с кандидатами, которые обозначили свою позицию по наиболее актуальным вопросам. Сегодня региональный организационный комитет озвучит результаты Единого дня предварительного голосования по определению кандидатов от партии «Единая Россия» для последующего выдвижения в депутаты Элистинского городского собрания шестого созыва. Оно состоялось накануне. Будут оглашены данные по явке, нарушениям, если таковые имелись в ходе выборного дня.В степной столице были сформированы 8 счетных избирательных участков. Туда приходили те, кому не безразлично, кто будет представлять самую сильную и многочисленную партию на предстоящих осенних выборах.Ну, а прошедшие дебаты помогли элистинцам определиться с кандидатами, которые обозначили свою позицию по наиболее актуальным вопросам.



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