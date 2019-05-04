В Элисте состоялся брифинг по проведению предварительного голосования

В Элисте состоялся брифинг регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования. На участие в процедуре выдвинулись как опытные политики, так и новички.



Предварительное голосование по отбору кандидатов для дальнейшего выдвижения их в депутаты Элистинского городского собрания шестого созыва состоится уже в это воскресенье 26 мая. На выборы идут молодые люди, которые готовы реализовывать свои смелые проекты, направленные на улучшение жизни горожан. Среди них студент Святослав Кукарека.



Единая Россия – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования в ходе открытых предварительных выборов. Ну, а благодаря дебатам у избирателей есть возможность определиться с кандидатами, которые намерены защищать интересы своих земляков. Дискуссии прошли на многих площадках города. Они охватили главные сферы жизни общества: экономику, медицину, ЖКХ, спорт.



И от активности элистинцев зависит будущее нашей степной столицы.

Это конкурентная, открытая и легитимная процедура, в которой примут участие, как опытные политики, так и новички. В Элисте состоялся брифинг регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования. На участие в процедуре выдвинулись как опытные политики, так и новички.Предварительное голосование по отбору кандидатов для дальнейшего выдвижения их в депутаты Элистинского городского собрания шестого созыва состоится уже в это воскресенье 26 мая. На выборы идут молодые люди, которые готовы реализовывать свои смелые проекты, направленные на улучшение жизни горожан. Среди них студент Святослав Кукарека.Единая Россия – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования в ходе открытых предварительных выборов. Ну, а благодаря дебатам у избирателей есть возможность определиться с кандидатами, которые намерены защищать интересы своих земляков. Дискуссии прошли на многих площадках города. Они охватили главные сферы жизни общества: экономику, медицину, ЖКХ, спорт.И от активности элистинцев зависит будущее нашей степной столицы.Это конкурентная, открытая и легитимная процедура, в которой примут участие, как опытные политики, так и новички.



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