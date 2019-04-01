Избраны члены Общественной молодежной палаты при Народном хурале. Организационные вопросы были внесены в повестку дня первого заседания. Кресло председателя занял Алдар Конушев. Определены заместители и руководители комитетов, их составы. Всего в палате 27 человек.



По словам вице-спикера парламента Саглар Бакиновой, привлекая к участию в государственное управление креативных молодых людей с активной жизненной позицией, Народный хурал инициирует создание в Калмыкии кадрового резерва. Избраны члены Общественной молодежной палаты при Народном хурале. Организационные вопросы были внесены в повестку дня первого заседания. Кресло председателя занял Алдар Конушев. Определены заместители и руководители комитетов, их составы. Всего в палате 27 человек.По словам вице-спикера парламента Саглар Бакиновой, привлекая к участию в государственное управление креативных молодых людей с активной жизненной позицией, Народный хурал инициирует создание в Калмыкии кадрового резерва.



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