В Санкт-Петербурге обсудили реализацию национальных проектов

Вопросы реализации национальных проектов обсудили сегодня в Санкт-Петербурге на заседании комитетов Совета законодателей при Федеральном Собрании. Председатель Народного Хурала Анатолий Козачко принял участие в семинаре для руководителей заксобраний регионов. Речь шла о программах «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Завтра обсуждение продолжится.



Кроме того, состоится заседание Совета законодателей России, которое проведут спикеры верхней и нижней палат парламента. Вопросы реализации национальных проектов обсудили сегодня в Санкт-Петербурге на заседании комитетов Совета законодателей при Федеральном Собрании. Председатель Народного Хурала Анатолий Козачко принял участие в семинаре для руководителей заксобраний регионов. Речь шла о программах «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Завтра обсуждение продолжится.Кроме того, состоится заседание Совета законодателей России, которое проведут спикеры верхней и нижней палат парламента.



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