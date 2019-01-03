Алексей Орлов примет участие в заседании Госсовета

Алексей Орлов, вместе с главами других регионов, членами правительства страны, представителями общественных организаций, деловых кругов и бизнес-сообщества примет сегодня участие в заседании рабочей группы Государственного совета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». Алексей Орлов, вместе с главами других регионов, членами правительства страны, представителями общественных организаций, деловых кругов и бизнес-сообщества примет сегодня участие в заседании рабочей группы Государственного совета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».



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