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Сегодня, 20:20

Федеральный центр дал понять, что поддерживает главу Калмыкии Орлова


Федеральный центр дал понять, что поддерживает главу Калмыкии ОрловаПервый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с главой Калмыкии Алексеем Орловым. Эксперты отмечают, что подобные встречи всегда означают поддержку главы региона со стороны федерального центра, сообщает федеральная экспертная сеть «Клуб Регионов». Политолог Сергей Марков подчеркнул, что в то же время это сигнал региональным элитам, что позиции главы Калмыкии стабильны. Политолог, первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин отметил, что такая встреча – положительный сигнал для Орлова в преддверии выборов главы республики.

Вопросы социально-экономического развития Калмыкии обсуждались на встрече первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко и главы республики Алексея Орлова. Во время встречи были отмечены результаты региона в реализации государственных федеральных и республиканских программ.

Наблюдатели считают, что эта встреча носит не только деловой, но и политический характер. В 2019г. в Калмыкии состоятся выборы губернатора, а Кириенко является куратором внутренней политики в Администрации президента. «Такая встреча говорит о том, что Орлов имеет поддержку федерального центра, – сказал «Клубу Регионов» политолог, генеральный директор «Института политических исследований» Сергей Марков. – Надо отметить, что эта встреча имела публичный характер, тиражировалась в СМИ. И публичная поддержка Орлова со стороны первого замглавы Администрации президента – это очень серьезный знак. Подобные встречи всегда говорят о том, что кандидатуру того или иного главы региона федеральный центр поддерживает. Это в то же время сигнал местным элитам, что позиции главы Калмыкии стабильны».

Политолог, первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин считает, что встреча Кириенко и Орлова является показателем конструктивных отношений главы Калмыкии с федеральным центром: «Да, такая встреча – это сигнал местным элитам. Это означает, что действующий глава Калмыкии является приемлемой фигурой для федерального центра. Если бы его не принимали, то это был бы сигнал обратный. А такая встреча говорит, что в настоящее время каких-то вопросов к Орлову нет. Для Орлова это положительный знак в преддверии губернаторских выборов».

При этом Макаркин подчеркнул, что ни одному из глав регионов в настоящее время нельзя расслабляться: «До начала избирательной кампании еще полгода. Сейчас ситуация меняется очень быстро. К примеру, у нас грядет повышение НДС, рост цен с 1 января. И от того, каким образом главы регионов в своих территориях будут смягчать эту проблему, тоже немало зависит».



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