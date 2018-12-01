«Школа Парламентаризма-2018». Состоялось официальное закрытие Всероссийского образовательного проекта, созданного для расширения практики взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и общественно-политических организаций с молодёжью.



В его рамках студенты приняли участие в семинарах и встречах, в том числе с представителями избирательной комиссии, а также в мастер-классах и деловых играх. Сорока участникам сертификаты вручил председатель Народного хурала Анатолий Козачко. «Школа Парламентаризма-2018». Состоялось официальное закрытие Всероссийского образовательного проекта, созданного для расширения практики взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и общественно-политических организаций с молодёжью.В его рамках студенты приняли участие в семинарах и встречах, в том числе с представителями избирательной комиссии, а также в мастер-классах и деловых играх. Сорока участникам сертификаты вручил председатель Народного хурала Анатолий Козачко.



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