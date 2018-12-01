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Сегодня, 11:51

Сегодня будет принят республиканский бюджет на 2019 год


Сегодня будет принят республиканский бюджет на 2019 годПродолжается последняя в этом году сессия Народного Хурала. В повестке дня 18 пунктов. Во втором, окончательном чтении будет рассмотрен проект закона о республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-го и 21 годов.

Накануне, на заседании профильного комитета, парламентарии обсудили главный финансовый документ в деталях. На 95 процент он сформирован по программно-целевым расходам. Основу составляют 18 государственных программ Калмыкии.



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