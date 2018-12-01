Сегодня будет принят республиканский бюджет на 2019 год

Продолжается последняя в этом году сессия Народного Хурала. В повестке дня 18 пунктов. Во втором, окончательном чтении будет рассмотрен проект закона о республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-го и 21 годов.



Накануне, на заседании профильного комитета, парламентарии обсудили главный финансовый документ в деталях. На 95 процент он сформирован по программно-целевым расходам. Основу составляют 18 государственных программ Калмыкии. Продолжается последняя в этом году сессия Народного Хурала. В повестке дня 18 пунктов. Во втором, окончательном чтении будет рассмотрен проект закона о республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-го и 21 годов.Накануне, на заседании профильного комитета, парламентарии обсудили главный финансовый документ в деталях. На 95 процент он сформирован по программно-целевым расходам. Основу составляют 18 государственных программ Калмыкии.



Смотреть полный выпуск новостей



