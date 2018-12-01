25 лет назад была принята Конституция Российской Федерации. Впервые тогда были избраны законодательные органы государственной власти субъектов. За четверть века в главном документе страны мало что изменилось. Поправки вносили всего 14 раз. Большинство из них были связаны с переименованием и объединением регионов, в том числе и Крыма.



Сегодня это фундамент для свободного и демократического развития будущих поколений многонациональной России, он полностью соответствует федеральному законодательству. 24-летие в этом году отметила и Конституция Калмыкии - Степное Уложение. 25 лет назад была принята Конституция Российской Федерации. Впервые тогда были избраны законодательные органы государственной власти субъектов. За четверть века в главном документе страны мало что изменилось. Поправки вносили всего 14 раз. Большинство из них были связаны с переименованием и объединением регионов, в том числе и Крыма.Сегодня это фундамент для свободного и демократического развития будущих поколений многонациональной России, он полностью соответствует федеральному законодательству. 24-летие в этом году отметила и Конституция Калмыкии - Степное Уложение.



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