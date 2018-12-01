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Сегодня, 11:54

25 лет назад была принята Конституция Российской Федерации


25 лет назад была принята Конституция Российской Федерации25 лет назад была принята Конституция Российской Федерации. Впервые тогда были избраны законодательные органы государственной власти субъектов. За четверть века в главном документе страны мало что изменилось. Поправки вносили всего 14 раз. Большинство из них были связаны с переименованием и объединением регионов, в том числе и Крыма.

Сегодня это фундамент для свободного и демократического развития будущих поколений многонациональной России, он полностью соответствует федеральному законодательству. 24-летие в этом году отметила и Конституция Калмыкии - Степное Уложение.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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