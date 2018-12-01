В Москве завершил работу 18 съезд «Единой России». В течение двух на дискуссионных площадках обсуждались вопросы, которые были собраны из разных регионов. Все проблемы, волнующие граждан, были услышаны на самом высоком уровне.



По итогам приняты ключевые решения, которые, по сути, были сформированы субъектами. Теперь все проекты и программы, направленные на улучшение качества жизни людей, будут на партийном контроле. И власти на местах, прежде всего, будут ответственны за то, как будет складываться ситуация.



В 2019 году из федерального бюджета на реализацию национальных проектов будет выделены огромные средства. 91 трансферт предназначен регионам.



Кроме того, как пояснил Алексей Орлов, за своевременное исполнение обязательств, касающихся региональных бюджетов, субъекты получат дополнительное финансирование. В Москве завершил работу 18 съезд «Единой России». В течение двух на дискуссионных площадках обсуждались вопросы, которые были собраны из разных регионов. Все проблемы, волнующие граждан, были услышаны на самом высоком уровне.По итогам приняты ключевые решения, которые, по сути, были сформированы субъектами. Теперь все проекты и программы, направленные на улучшение качества жизни людей, будут на партийном контроле. И власти на местах, прежде всего, будут ответственны за то, как будет складываться ситуация.В 2019 году из федерального бюджета на реализацию национальных проектов будет выделены огромные средства. 91 трансферт предназначен регионам.Кроме того, как пояснил Алексей Орлов, за своевременное исполнение обязательств, касающихся региональных бюджетов, субъекты получат дополнительное финансирование.



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