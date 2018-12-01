В Москве начал работу 18-й съезд партии «Единая Россия». В нем принимают участие более трех с половиной тысячи человек. В их числе члены калмыцкого отделения партии во главе с Алексеем Орловым. На съезде будут обозначены приоритетные задачи партии на ближайший период. В Москве начал работу 18-й съезд партии «Единая Россия». В нем принимают участие более трех с половиной тысячи человек. В их числе члены калмыцкого отделения партии во главе с Алексеем Орловым. На съезде будут обозначены приоритетные задачи партии на ближайший период.



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