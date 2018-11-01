Депутаты рассмотрели проект бюджета в первом чтении

Главной темой 3-й сессии - первое чтение бюджета Калмыкии на предстоящий трехлетний период. Всего же в повестке дня значились более 20 вопросов.



«Обоснованным и сбалансированным» назвали проект бюджета республики на предстоящий трёхлетний период депутаты на сегодняшней третьей сессии Народного Хурала шестого созыва. Его по поручению Главы Калмыкии представил министр финансов республики Очир Шургучеев.



Предлагаемый бюджет на 95% сформирован по программно-целевым расходам. Его основу составляют 18 государственных республиканских программ. Они охватывают все основные направления социально-экономического развития степной республики.



Документ был принят в первом чтении с учетом высказанных на сессии замечаний. Сегодня же парламентарии приняли ряд значимых для субъекта законов. До 100 тысяч увеличен размер регионального материнского капитала. Продлён и срок его действия на территории Калмыкии до 31 декабря 2021 года. Депутаты сняли бремя налогов с части объектов туристического кластера, что должно способствовать развитию туристической сферы.



Министр ЖКХ Нелли Ткачёва предложила продлить до 31 декабря 2021 года срок налоговой льготы на имущество организаций, занимающихся газоснабжением населения. Главной темой 3-й сессии - первое чтение бюджета Калмыкии на предстоящий трехлетний период. Всего же в повестке дня значились более 20 вопросов.«Обоснованным и сбалансированным» назвали проект бюджета республики на предстоящий трёхлетний период депутаты на сегодняшней третьей сессии Народного Хурала шестого созыва. Его по поручению Главы Калмыкии представил министр финансов республики Очир Шургучеев.Предлагаемый бюджет на 95% сформирован по программно-целевым расходам. Его основу составляют 18 государственных республиканских программ. Они охватывают все основные направления социально-экономического развития степной республики.Документ был принят в первом чтении с учетом высказанных на сессии замечаний. Сегодня же парламентарии приняли ряд значимых для субъекта законов. До 100 тысяч увеличен размер регионального материнского капитала. Продлён и срок его действия на территории Калмыкии до 31 декабря 2021 года. Депутаты сняли бремя налогов с части объектов туристического кластера, что должно способствовать развитию туристической сферы.Министр ЖКХ Нелли Ткачёва предложила продлить до 31 декабря 2021 года срок налоговой льготы на имущество организаций, занимающихся газоснабжением населения.



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