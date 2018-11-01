Одобрен закон о налоговых льготах в туристической индустрии

Предстоящий туристический сезон в степной республике будет ознаменован приятными новшествами для турагентств, операторов и предприятий и предпринимателей, занятых в этой сфере.



Накануне депутаты Народного Хурала одобрили закон о налоговых льготах для отдельных субъектов туристической индустрии. Он является частью стратегического плана развития страны. Предстоящий туристический сезон в степной республике будет ознаменован приятными новшествами для турагентств, операторов и предприятий и предпринимателей, занятых в этой сфере.Накануне депутаты Народного Хурала одобрили закон о налоговых льготах для отдельных субъектов туристической индустрии. Он является частью стратегического плана развития страны.



Смотреть полный выпуск новостей



