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Сегодня, 12:02

Депутаты регионального парламента шестого созыва проводят третье заседание


Депутаты регионального парламента шестого созыва проводят третье заседаниеСегодня депутаты регионального парламента шестого созыва проводят третье заседание. Главный вопрос – проект бюджета республики на предстоящий период. Накануне документ детально рассмотрели на заседании профильного комитета.

По словам министра финансов Калмыкии, бюджет носит сбалансированный характер и по-прежнему социально-направленный. 80% средств предусмотрено на выполнение обязательств перед населением. Все подробности в вечернем выпуске.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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