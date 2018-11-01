Сегодня депутаты регионального парламента шестого созыва проводят третье заседание. Главный вопрос – проект бюджета республики на предстоящий период. Накануне документ детально рассмотрели на заседании профильного комитета.



По словам министра финансов Калмыкии, бюджет носит сбалансированный характер и по-прежнему социально-направленный. 80% средств предусмотрено на выполнение обязательств перед населением. Все подробности в вечернем выпуске. Сегодня депутаты регионального парламента шестого созыва проводят третье заседание. Главный вопрос – проект бюджета республики на предстоящий период. Накануне документ детально рассмотрели на заседании профильного комитета.По словам министра финансов Калмыкии, бюджет носит сбалансированный характер и по-прежнему социально-направленный. 80% средств предусмотрено на выполнение обязательств перед населением. Все подробности в вечернем выпуске.



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