В Народном Хурале рассматривают проект бюджета республики

Проект бюджета республики на будущий год обсуждают сегодня депутаты Народного Хурала в преддверии 3-й сессии в рамках заседания профильного комитета. Также в течение дня парламентарии проведут совещание и в других комитетах Хурала.



Наша съемочная группа работает сейчас на совещаниях. Материал смотрите в следующем выпуске.



О бюджете Калмыкии подробнее в интервью рассказала заместитель председателя правительства Людмила Иванова. Она озвучила основные параметры главного финансового документа.



Полную версию интервью Людмилы Ивановой смотрите сегодня в эфире телеканала Россия 24 в 18 часов. Проект бюджета республики на будущий год обсуждают сегодня депутаты Народного Хурала в преддверии 3-й сессии в рамках заседания профильного комитета. Также в течение дня парламентарии проведут совещание и в других комитетах Хурала.Наша съемочная группа работает сейчас на совещаниях. Материал смотрите в следующем выпуске.О бюджете Калмыкии подробнее в интервью рассказала заместитель председателя правительства Людмила Иванова. Она озвучила основные параметры главного финансового документа.Полную версию интервью Людмилы Ивановой смотрите сегодня в эфире телеканала Россия 24 в 18 часов.



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