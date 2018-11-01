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Сегодня, 11:59

Глава Калмыкии на сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге


Глава Калмыкии на сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в СтрасбургеГлава Калмыкии принимает участие в 35-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге в составе делегации России.

Главная тема - 30-летие принятия Европейской хартии местного самоуправления. Среди тем докладов, которые были заслушаны сегодня на пленарном заседании: «Добросовестность и этичное поведение выборных представителей», «Пересмотр Европейского кодекса поведения для всех лиц, участвующих в местном и региональном управлении», «Конфликты интересов на местном и региональном уровнях». Также состоялась презентация проектов молодежных делегатов на местном уровне.

А накануне Алексей Орлов принял участие в заседании Палаты регионов, в ходе которого состоялись выборы Председателя Палаты.

Напомним, что Глава Калмыкии выступает в качестве заместителя Представителя России в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы с 2016 года.

В прошлом году, Алексей Орлов принимал участие в работе двух пленарных сессий Конгресса.



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