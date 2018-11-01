Глава Калмыкии принимает участие в сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Глава Калмыкии принимает участие в 35-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге в составе официальной делегации России.



Главная тема - 30-летие принятия Европейской хартии местного самоуправления. Обсуждаются вопросы добросовестности и этичного поведения местных и региональных выборных представителей. Сегодня Алексей Орлов принимает участие в работе политической группы «Европейская народная партия».



Напомним, что Глава Калмыкии выступает в качестве заместителя Представителя России в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. В прошлом году, Алексей Орлов принимал участие в работе двух пленарных сессий Конгресса, а в октябре 17 года выступил с докладом по теме «Региональные языки и языки меньшинств в современной Европе». Глава Калмыкии принимает участие в 35-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге в составе официальной делегации России.Главная тема - 30-летие принятия Европейской хартии местного самоуправления. Обсуждаются вопросы добросовестности и этичного поведения местных и региональных выборных представителей. Сегодня Алексей Орлов принимает участие в работе политической группы «Европейская народная партия».Напомним, что Глава Калмыкии выступает в качестве заместителя Представителя России в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. В прошлом году, Алексей Орлов принимал участие в работе двух пленарных сессий Конгресса, а в октябре 17 года выступил с докладом по теме «Региональные языки и языки меньшинств в современной Европе».



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