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Сегодня, 12:30

Председатель правительства Игорь Зотов посетил Черноземельский район


Председатель правительства Игорь Зотов посетил Черноземельский район В эти минуты с рабочей поездкой в Черноземельском районе находится председатель правительства Игорь Зотов. В его программе несколько важных пунктов. Один из которых открытие внутрипоселковых дорог с твёрдым покрытием в посёлке Адык.



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