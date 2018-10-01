Председатель правительства Игорь Зотов посетил Черноземельский район

В эти минуты с рабочей поездкой в Черноземельском районе находится председатель правительства Игорь Зотов. В его программе несколько важных пунктов. Один из которых открытие внутрипоселковых дорог с твёрдым покрытием в посёлке Адык. В эти минуты с рабочей поездкой в Черноземельском районе находится председатель правительства Игорь Зотов. В его программе несколько важных пунктов. Один из которых открытие внутрипоселковых дорог с твёрдым покрытием в посёлке Адык.



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