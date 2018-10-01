Сегодня в общественной приемной партии Единая Россия состоялся прием граждан депутатом государственной думы Батором Адучиевым. В этот раз к нему обратилось три человека. Вопросы касались области здравоохранения, жилищно-коммунальной сферы. Всего же за два года подобной работы с населением Калмыкии, Адучиевым было рассмотрено порядка 400 заявлений от жителей степного края. Сегодня в общественной приемной партии Единая Россия состоялся прием граждан депутатом государственной думы Батором Адучиевым. В этот раз к нему обратилось три человека. Вопросы касались области здравоохранения, жилищно-коммунальной сферы. Всего же за два года подобной работы с населением Калмыкии, Адучиевым было рассмотрено порядка 400 заявлений от жителей степного края.



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