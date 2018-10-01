Создание фонда сохранения и изучения родных языков народов России

Владимир Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов России. Учредителями являются министерство просвещения страны и Федеральное агентство по делам национальностей. Финансирование деятельности фонда, начиная с 2019 года, будет осуществляться за счет федерального бюджета. Это подспорье и для Калмыкии.



В степном регионе приняты меры по сохранению и популяризации родной речи. Действует целевая программа, создан общественный Совет при главе Калмыкии, ежегодно премируются педагоги-калмыковеды, оказывается поддержка молодых специалистов. Сохранение и развитие калмыцкого языка – одно из приоритетных направлений правительства Калмыкии и органов местного самоуправления. Владимир Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов России. Учредителями являются министерство просвещения страны и Федеральное агентство по делам национальностей. Финансирование деятельности фонда, начиная с 2019 года, будет осуществляться за счет федерального бюджета. Это подспорье и для Калмыкии.В степном регионе приняты меры по сохранению и популяризации родной речи. Действует целевая программа, создан общественный Совет при главе Калмыкии, ежегодно премируются педагоги-калмыковеды, оказывается поддержка молодых специалистов. Сохранение и развитие калмыцкого языка – одно из приоритетных направлений правительства Калмыкии и органов местного самоуправления.



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