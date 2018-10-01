Ремонт дорожных сетей в Элисте под контролем. Как сегодня доложили на планерке в городской администрации, согласно проекту – работы по улицам Хрущева и Кирова будут завершены к концу ноября. К этому времени – планируют окончательно благоустроить два парка.

В парке Победы на 92 процента выполнены работу по строительству детской площадки. И уже в эти дни приступят к посадке хвойных деревьев. Парк отдыха и культуры Дружба также благоустраивается. Завершаются работы на детской площадке и авторгородке. Ремонт дорожных сетей в Элисте под контролем. Как сегодня доложили на планерке в городской администрации, согласно проекту – работы по улицам Хрущева и Кирова будут завершены к концу ноября. К этому времени – планируют окончательно благоустроить два парка.В парке Победы на 92 процента выполнены работу по строительству детской площадки. И уже в эти дни приступят к посадке хвойных деревьев. Парк отдыха и культуры Дружба также благоустраивается. Завершаются работы на детской площадке и авторгородке.



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