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Сегодня, 12:30

Ремонт дорожных сетей в Элисте


Ремонт дорожных сетей в ЭлистеРемонт дорожных сетей в Элисте под контролем. Как сегодня доложили на планерке в городской администрации, согласно проекту – работы по улицам Хрущева и Кирова будут завершены к концу ноября. К этому времени – планируют окончательно благоустроить два парка.
В парке Победы на 92 процента выполнены работу по строительству детской площадки. И уже в эти дни приступят к посадке хвойных деревьев. Парк отдыха и культуры Дружба также благоустраивается. Завершаются работы на детской площадке и авторгородке.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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