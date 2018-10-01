В Краснодаре открывается конференция ЮРПА

Депутаты народного Хурала – участники 29-го заседания Южно-Российской Парламентской ассоциации, которое сегодня официально начинает свою работу в Краснодаре. Парламентарии Адыгеи, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании и республики Крым обменяются опытом, поделятся наработками и предложениями, которые носят практический характер и будут адресованы государственным органам власти и нижней палате российского парламента.



Каждая делегация выступает со своими инициативами и проектами. Завтра стартуют основные мероприятия, в том числе и конференция ЮРПА. Там будет работать наша съемочная группа. Будем следить за развитием событий. Депутаты народного Хурала – участники 29-го заседания Южно-Российской Парламентской ассоциации, которое сегодня официально начинает свою работу в Краснодаре. Парламентарии Адыгеи, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании и республики Крым обменяются опытом, поделятся наработками и предложениями, которые носят практический характер и будут адресованы государственным органам власти и нижней палате российского парламента.Каждая делегация выступает со своими инициативами и проектами. Завтра стартуют основные мероприятия, в том числе и конференция ЮРПА. Там будет работать наша съемочная группа. Будем следить за развитием событий.



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