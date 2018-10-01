В Краснодаре пройдет Конференция Южно-Российской Парламентской ассоциации

Депутаты Народного Хурала – участники 29-й Конференции Южно-Российской Парламентской ассоциации. Она стартует в Краснодаре завтра.



Парламентарии Адыгеи, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании и республики Крым обменяются опытом, поделятся наработками и предложениями, которые носят практический характер и будут адресованы государственным органам власти и нижней палате российского парламента. Каждая делегация выступает со своими инициативами и проектами. Депутаты Народного Хурала – участники 29-й Конференции Южно-Российской Парламентской ассоциации. Она стартует в Краснодаре завтра.Парламентарии Адыгеи, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании и республики Крым обменяются опытом, поделятся наработками и предложениями, которые носят практический характер и будут адресованы государственным органам власти и нижней палате российского парламента. Каждая делегация выступает со своими инициативами и проектами.



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