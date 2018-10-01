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Вчера, 13:06

Визит калмыцкой правительственной делегации в Китай


Визит калмыцкой правительственной делегации в КитайСегодня в столице китайской провинции Хэбэй городе Шицзячжуан делегация Калмыкии во главе с Алексеем Орловым встретилась с членами Народного правительства и представителями местных деловых кругов.

Накануне гостей приветствовал губернатор провинции Хэбэй господин Сюй Цинь, говорили о взаимовыгодном сотрудничестве в рамках российско-китайских отношений, в частности было запланировано знакомство с работой крупных сельхозпредприятий, деятельностью туристических организаций, и энергетической компании. Уже сегодня делегация Калмыкии провела презентацию экономического и инвестиционного потенциала степной республики.

Китайским партнерам рассказали об основных направлениях развития Калмыкии, уделив особое внимание созданным в регионе возможностям для реализации инвестпроектов в сфере АПК.

По итогам состоялся обмен мнениями о возможностях совместных программах, учитывая партнерские отношения между двумя странами.



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