Глава Калмыкии встретился с начальником управления Президента России

В Москве накануне вечером состоялась рабочая Встреча Главы Калмыкии Алексея Орлова с начальником управления Президента России по внутренней политике Андреем Яриным.



В ходе беседы были обсуждены текущие вопросы социально-экономического и общественно-политического развития Республики Калмыкия. В Москве накануне вечером состоялась рабочая Встреча Главы Калмыкии Алексея Орлова с начальником управления Президента России по внутренней политике Андреем Яриным.В ходе беседы были обсуждены текущие вопросы социально-экономического и общественно-политического развития Республики Калмыкия.



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