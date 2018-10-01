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Сегодня, 12:02

Глава Калмыкии встретился с начальником управления Президента России


Глава Калмыкии встретился с начальником управления Президента РоссииВ Москве накануне вечером состоялась рабочая Встреча Главы Калмыкии Алексея Орлова с начальником управления Президента России по внутренней политике Андреем Яриным.

В ходе беседы были обсуждены текущие вопросы социально-экономического и общественно-политического развития Республики Калмыкия.



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