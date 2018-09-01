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Вчера, 21:30

Сегодня состоялась вторая сессия Народного Хурала


Сегодня состоялась вторая сессия Народного ХуралаСегодня состоялась вторая сессия Народного Хурала. Она стала плановой, хотя и внеочередной. Парламентариям предстояло рассмотреть 14 вопросов. Они затронули многие аспекты жизни региона.

Каждый из вынесенных на сессию пунктов повестки дня был сегодня предварительно обсуждён на профильных комитетах. Напомню, их в региональном парламенте сформировано 4. Были приняты решения сегодня и на мандатной комиссии. После бурного обсуждения на сессии большинством голосов депутаты наделили Алексея Майорова полномочиями Члена Совета Федерации от Народного Хурала Калмыкии. Своё решение, принятое на заседании партийной фракции, Единороссы озвучили на заседании парламента.

На сессии представители большинства в хурале предложили сохранить за гражданами предпенсионного возраста, достигшими 55-ти и 60-ти лет, налоговые льготы на землю и имуществу. Эти решения Президента сразу же нашли поддержку в калмыцком парламенте.

Там же приняли решение о повышении прожиточного минимума пенсионера в регионе на 2019 год до 8081 рубля.

А ещё отныне 15 сентября в Калмыкии станет днём памяти героического трудового подвига народов Калмыцкой АССР в годы войны. Бурным было обсуждение вопросов. Депутаты подробно разбирали каждый из пунктов сессии.



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