В Элисте начала работу внеочередная сессия Народного Хурала

В эти минуты проходит внеочередная сессия Народного Хурала. На первом заседании были рассмотрены организационные вопросы. До начала нынешней сессии депутаты обсудили вопросы повестки дня на профильных комитетах. Вот, что нам рассказал об этом председатель Народного Хурала Анатолий Козачко. В эти минуты проходит внеочередная сессия Народного Хурала. На первом заседании были рассмотрены организационные вопросы. До начала нынешней сессии депутаты обсудили вопросы повестки дня на профильных комитетах. Вот, что нам рассказал об этом председатель Народного Хурала Анатолий Козачко.



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