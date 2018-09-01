Вторая внеочередная сессия Народного Хурала шестого созыва состоится 24 сентября. Распоряжение об этом подписал председатель регионального парламента Анатолий Козачко.



Напомним, он был избран подавляющим большинством голосов руководителем регионального парламента на третий срок. 27 депутатских мест распределили между собою представители трёх политических фракций. Все они вошли в состав 4 комитетов. Саглар Бакинова продолжит свою деятельность в должности 1-го заместителя председателя. Николай Нуров также сохранил за собою пост вице - спикера.



Перед началом сессии парламентарии встретятся в профильных комитетах для обсуждения вопросов повестки дня. Вторая внеочередная сессия Народного Хурала шестого созыва состоится 24 сентября. Распоряжение об этом подписал председатель регионального парламента Анатолий Козачко.Напомним, он был избран подавляющим большинством голосов руководителем регионального парламента на третий срок. 27 депутатских мест распределили между собою представители трёх политических фракций. Все они вошли в состав 4 комитетов. Саглар Бакинова продолжит свою деятельность в должности 1-го заместителя председателя. Николай Нуров также сохранил за собою пост вице - спикера.Перед началом сессии парламентарии встретятся в профильных комитетах для обсуждения вопросов повестки дня.



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