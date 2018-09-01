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Сегодня, 12:20

В Элисте проходит первая после выборов сессия Народного Хурала


В Элисте проходит первая после выборов сессия Народного ХуралаВ Элисте проходит первая после выборов сессия Народного Хурала. Сегодня парламентарии собрались в обновленном составе.

Напомним, по итогам выборов депутатские мандаты в региональном парламенте 6- го созыва распределились следующим образом: из 27 мест в Народном Хурале Единая Россия получила 21 мандат, КПРФ -4, Справедливая Россия - два. На установочной сессии рассматриваются организационные вопросы, предполагается также будет избран новый глава парламента.

Кто займет этот пост-в следующих выпусках вестей расскажет наш корреспондент Элла Хаптаханова. Она работает в Парламентском зале заседания.



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