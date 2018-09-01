"Единая Россия" избрала руководящий состав фракции в Народном Хурале

В преддверии организационной сессии Народного Хурала региональное отделение партии "Единая Россия" провело сегодня два важных мероприятия. На заседании Политсовета с участием депутатов законодательного органа нового созыва тайным голосованием был избран руководящий состав фракции в Народном хурале. Председателем стала Саглар Бакинова, заместителем - Валерий Болдырев.



А на партийной конференции, где обсуждали кандидатов на должность Председателя Народного Хурала, путем тайного голосования на альтернативной основе делегаты сделали свой выбор в пользу Анатолия Козачко. Фракция от партии "Единая Россия" предложит его кандидатуру для избрания председателем калмыцкого парламента. Этот вопрос внесен в повестку дня первой сессии 20 сентября.



Указом главы республики - до утверждения и назначения спикера - сессии парламента будут проходить под председательством Анатолия Козачко. В преддверии организационной сессии Народного Хурала региональное отделение партии "Единая Россия" провело сегодня два важных мероприятия. На заседании Политсовета с участием депутатов законодательного органа нового созыва тайным голосованием был избран руководящий состав фракции в Народном хурале. Председателем стала Саглар Бакинова, заместителем - Валерий Болдырев.А на партийной конференции, где обсуждали кандидатов на должность Председателя Народного Хурала, путем тайного голосования на альтернативной основе делегаты сделали свой выбор в пользу Анатолия Козачко. Фракция от партии "Единая Россия" предложит его кандидатуру для избрания председателем калмыцкого парламента. Этот вопрос внесен в повестку дня первой сессии 20 сентября.Указом главы республики - до утверждения и назначения спикера - сессии парламента будут проходить под председательством Анатолия Козачко.



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