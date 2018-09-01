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Калмыкия сделала свой выбор





Всего в регионе с 8 утра до 8 вечера работали 14 территориальных и 251 участковая комиссия, на 14-ти из них были установлены видеокамеры. На 21-м участке использовались комплексы обработки бюллетеней. Жителям Калмыкии предстояло выбрать из 148-ми кандидатов 27 членов законодательного органа республики.



Итак, Калмыкия сделала свой выбор. Жителям региона предстояло выбрать из 148-ми кандидатов 27 депутатов главного законодательного органа. Выборы в Калмыкии состоялись. Явка, по данным избиркома республики, составила более 50%. Ровно в 8 утра избирательные участки открылись по всей республике.



В 12-ой школе до старта члены участковой комиссии в присутствии наблюдателей опечатали урны для голосования, раздали работникам участка номер 17 списки и бюллетени. На этом участке две тысячи сто шестьдесят избирателей. Из них 50 – те, кто воспользовался правом выполнить свой гражданский долг по месту пребывания, а не по прописке.



Одним из первых в кинотеатре Октябрь проголосовал председатель правительства Игорь Зотов. На этом участке подготовлены бюллетени для полутора тысяч человек.



На избирательных участках по традиции царила праздничная, приподнятая атмосфера. Элистинцы голосовали целыми семьями. На будущих депутатов они возлагают большие надежды.



Многолюдно с самого утра и на участке № 11 в северо-западном районе. Здесь почти три тысячи избирателей. Для оперативного подсчета голосов были установлены КОИБы. Сделать свой выбор смогли и люди с ограниченными возможностями здоровья. Для маломобильных групп населения избирательные пункты оснащены пандусами и поручнями.



Глава Республики по традиции голосовал в Элистинском лицее. Выполнение наказов избирателей - важнейшее направление взаимодействия депутата с обществом, подчеркнул он. И в новом составе Хурала окажутся те, кто в ходе предвыборной кампании, был наиболее убедителен.



Жители Калмыкии оценили и возможность «мобильного голосования».



А в поселке Аршан-Булг Целинного района свой гражданский долг выполнил и депутат госдумы Батор Адучиев.



Кстати, сразу после открытия избирательного пункта проголосовали более трети всех жителей этого небольшого населенного пункта. Всего же в Аршан-Булг около 300 человек.



Спикер Народного Хурала 5-го созыва Анатолий Козачко проголосовал на избирательном участке номер 46 в техлицее. Пришел вместе с супругой. 9-е сентября стал для семьи двойным праздником. Родился правнук. И ради будущего молодого поколения, жителям предстоит выбрать тех, кто будет отстаивать их интересы, отметил Козачко.



О важности проявления гражданской позиции в день выборов говорила и депутат ГосДумы Марина Мукабенова. Она проголосовала на своем участке. Она считает, что от каждого из нас будет зависеть социально-экономическое развитие региона.



За ходом голосования на всех участках следили наблюдатели.



Избирательные участки на всей территории Калмыкии закрылись ровно в 20.00. Тогда же начался подсчёт голосов.





Собрания Ики-Бурульского, Приютненского, Яшкульского РМО, и в одном сельском образовании – в п. Ики-Чонос Целинного района. Всего в регионе с 8 утра до 8 вечера работали 14 территориальных и 251 участковая комиссия, на 14-ти из них были установлены видеокамеры. На 21-м участке использовались комплексы обработки бюллетеней. Жителям Калмыкии предстояло выбрать из 148-ми кандидатов 27 членов законодательного органа республики.Итак, Калмыкия сделала свой выбор. Жителям региона предстояло выбрать из 148-ми кандидатов 27 депутатов главного законодательного органа. Выборы в Калмыкии состоялись. Явка, по данным избиркома республики, составила более 50%. Ровно в 8 утра избирательные участки открылись по всей республике.В 12-ой школе до старта члены участковой комиссии в присутствии наблюдателей опечатали урны для голосования, раздали работникам участка номер 17 списки и бюллетени. На этом участке две тысячи сто шестьдесят избирателей. Из них 50 – те, кто воспользовался правом выполнить свой гражданский долг по месту пребывания, а не по прописке.Одним из первых в кинотеатре Октябрь проголосовал председатель правительства Игорь Зотов. На этом участке подготовлены бюллетени для полутора тысяч человек.На избирательных участках по традиции царила праздничная, приподнятая атмосфера. Элистинцы голосовали целыми семьями. На будущих депутатов они возлагают большие надежды.Многолюдно с самого утра и на участке № 11 в северо-западном районе. Здесь почти три тысячи избирателей. Для оперативного подсчета голосов были установлены КОИБы. Сделать свой выбор смогли и люди с ограниченными возможностями здоровья. Для маломобильных групп населения избирательные пункты оснащены пандусами и поручнями.Глава Республики по традиции голосовал в Элистинском лицее. Выполнение наказов избирателей - важнейшее направление взаимодействия депутата с обществом, подчеркнул он. И в новом составе Хурала окажутся те, кто в ходе предвыборной кампании, был наиболее убедителен.Жители Калмыкии оценили и возможность «мобильного голосования».А в поселке Аршан-Булг Целинного района свой гражданский долг выполнил и депутат госдумы Батор Адучиев.Кстати, сразу после открытия избирательного пункта проголосовали более трети всех жителей этого небольшого населенного пункта. Всего же в Аршан-Булг около 300 человек.Спикер Народного Хурала 5-го созыва Анатолий Козачко проголосовал на избирательном участке номер 46 в техлицее. Пришел вместе с супругой. 9-е сентября стал для семьи двойным праздником. Родился правнук. И ради будущего молодого поколения, жителям предстоит выбрать тех, кто будет отстаивать их интересы, отметил Козачко.О важности проявления гражданской позиции в день выборов говорила и депутат ГосДумы Марина Мукабенова. Она проголосовала на своем участке. Она считает, что от каждого из нас будет зависеть социально-экономическое развитие региона.За ходом голосования на всех участках следили наблюдатели.Избирательные участки на всей территории Калмыкии закрылись ровно в 20.00. Тогда же начался подсчёт голосов.Собрания Ики-Бурульского, Приютненского, Яшкульского РМО, и в одном сельском образовании – в п. Ики-Чонос Целинного района.



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