В республике состоялись выборы депутатов в Народный Хурал. Как озвучил сегодня председатель регионального избиркома Александр Дикалов, по предварительным данным, явка – более 54 процентов. Иными словами, проголосовали 112246 избирателей.



На участках общественный контроль вели 1066 наблюдателей. Услугой «Мобильный избиратель» воспользовались 4857 человек.



Депутатские мандаты, отметил Дикалов, распределятся между тремя партиями: Единая Россия, набравшая 68 целых 58 сотых процента, КПРФ - у них 13 целых 21 сотая процента и Справедливая Россия – 8 целых 43 сотых процента. В республике состоялись выборы депутатов в Народный Хурал. Как озвучил сегодня председатель регионального избиркома Александр Дикалов, по предварительным данным, явка – более 54 процентов. Иными словами, проголосовали 112246 избирателей.На участках общественный контроль вели 1066 наблюдателей. Услугой «Мобильный избиратель» воспользовались 4857 человек.Депутатские мандаты, отметил Дикалов, распределятся между тремя партиями: Единая Россия, набравшая 68 целых 58 сотых процента, КПРФ - у них 13 целых 21 сотая процента и Справедливая Россия – 8 целых 43 сотых процента.



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