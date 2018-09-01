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Сегодня, 12:14

В республике состоялись выборы депутатов в Народный Хурал


В республике состоялись выборы депутатов в Народный ХуралВ республике состоялись выборы депутатов в Народный Хурал. Как озвучил сегодня председатель регионального избиркома Александр Дикалов, по предварительным данным, явка – более 54 процентов. Иными словами, проголосовали 112246 избирателей.

На участках общественный контроль вели 1066 наблюдателей. Услугой «Мобильный избиратель» воспользовались 4857 человек.

Депутатские мандаты, отметил Дикалов, распределятся между тремя партиями: Единая Россия, набравшая 68 целых 58 сотых процента, КПРФ - у них 13 целых 21 сотая процента и Справедливая Россия – 8 целых 43 сотых процента.



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