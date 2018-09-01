Лицам предпенсионного возраста будет оказана поддержка

Законопроект, который предусматривает меры социальной поддержки лицам предпенсионного возраста, внес в Народный Хурал Алексей Орлов. Документ будет рассмотрен на первой сессии законодательного органа республики 6-го созыва 24 сентября. И вот как комментируют его парламентарии. Законопроект, который предусматривает меры социальной поддержки лицам предпенсионного возраста, внес в Народный Хурал Алексей Орлов. Документ будет рассмотрен на первой сессии законодательного органа республики 6-го созыва 24 сентября. И вот как комментируют его парламентарии.



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